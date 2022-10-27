Как выглядит самая красивая девушка страны

Вчера, 26 октября в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России — 2022». Бороться за титул первой красавицы съехались девушки со всей страны: их было больше 50. Организаторы мероприятия в этом году решили положиться на мнение блогера-миллионника Гусейна Гасанова. Именно он был председателем жюри и, вероятно, принимал судьбоносные решения.

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Победила в итоге 19-летняя Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Решение жюри стало для девушки неожиданностью. «Конечно, победы я не ожидала, но хотела, чтобы этот титул был моим, — призналась Дарья изданию “Нижегородская правда”. — Меня переполняют эмоции, я очень рада, что все-таки получила титул, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь».

Что мы знаем о самой красивой девушке страны? Не слишком много: модель (внезапно!) и студентка Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина. Прежде чем выйти на сцену Зимнего театра в Сочи, девушка завоевала титул «Мисс Нижний Новгород». Теперь ей предстоит побороться в еще более масштабном состязании: представить родную страну на конкурсе «Мисс Земля — 2023».