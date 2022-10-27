Том Хиддлстон и его невеста впервые стали родителями

41-летний актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и 37-летняя Зави Эштон впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly.

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"Том и Зави очень нравится быть новыми родителями, и они полны радости. Они испытывают трудности, свойственные новоиспеченным родителям, и мало спят, но очень рады", — сообщил источник.

Слухи о скором пополнении в семье актеров появились еще несколько месяцев назад, поклонники заподозрили, что Зави Эштон специально выбирает для выходов в свет свободные наряды. В июне новость подтвердилась.

Артисты еще официально не оформили отношения, в марте 2022 года в сети появилась информация о помолвке пары, тогда на безымянном пальце девушки заметили кольцо с бриллиантом. Только в июне звезда "Локи" подтвердил, что готовится к свадьбе.