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7 минут назад

Том Хиддлстон и его невеста впервые стали родителями

Газета.Ru

41-летний актер Том Хиддлстон, известный по роли бога Локи в киновселенной Marvel, и 37-летняя Зави Эштон впервые стали родителями. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Том Хиддлстон и его невеста впервые стали родителями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Том и Зави очень нравится быть новыми родителями, и они полны радости. Они испытывают трудности, свойственные новоиспеченным родителям, и мало спят, но очень рады", — сообщил источник.

Слухи о скором пополнении в семье актеров появились еще несколько месяцев назад, поклонники заподозрили, что Зави Эштон специально выбирает для выходов в свет свободные наряды. В июне новость подтвердилась.

Артисты еще официально не оформили отношения, в марте 2022 года в сети появилась информация о помолвке пары, тогда на безымянном пальце девушки заметили кольцо с бриллиантом. Только в июне звезда "Локи" подтвердил, что готовится к свадьбе.

Роман Хиддлстона и Эштон начался в 2019 году, когда они вместе работали над пьесой "Предательство". Долгое время пара скрывала отношения, подтвердив влюбленность лишь в сентябре 2021-го. До Эштон Хиддлстон встречался с певицей Тейлор Свифт.

Звёзды,Том Хиддлстон,
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