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52 минуты назад

Решетова удивила фанатов фигурой после похудения

Lenta.ru

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Решетова удивила фанатов фигурой после похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя знаменитость разместила несколько фото, на которых она запечатлена в длинном платье-комбинации голубого цвета на тонких бретелях. Ее образ дополнили бежевые туфли с острым носом и массивное колье с зелеными камнями. Она нанесла на губы темно-коричневую помаду, а волосы собрала в пучок, выпустив у лица две прямые пряди.

«Слишком много, чтобы сказать», — подписала публикацию звезда.

Поклонники оценили преображение манекенщицы после похудения в комментариях под фото. «Ой, как постройнела!», «Очень похудела!», «Анастасия, вы слишком худая. Раньше было лучше», «Ничего себе, как вы похудели!», «Фигура "до" была лучше», — писали они.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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