Решетова удивила фанатов фигурой после похудения

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после похудения. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летняя знаменитость разместила несколько фото, на которых она запечатлена в длинном платье-комбинации голубого цвета на тонких бретелях. Ее образ дополнили бежевые туфли с острым носом и массивное колье с зелеными камнями. Она нанесла на губы темно-коричневую помаду, а волосы собрала в пучок, выпустив у лица две прямые пряди.

«Слишком много, чтобы сказать», — подписала публикацию звезда.