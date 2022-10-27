Адель заявила о перерыве в карьере

34-летняя британская певица Адель сообщила о намерении взять перерыв в музыкальной карьере, чтобы получить степень по английской литературе. Об этом сообщает DailyMail.

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Исполнительница отметила, что собирается заняться обучением после выступлений в Лас-Вегасе, запланированных на ноябрь этого года.

«После Вегаса я очень хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что точно стала бы учителем. Думаю, я была бы учителем английской литературы», — поделилась артистка.

Адель добавила, что «использует страсть к английской литературе в том, что делает», а также подчеркнула, что не собирается работать по специальности после окончания обучения, которое звезда собирается пройти с частным педагогом.

«Я не пойду в университет, я буду заниматься онлайн и с репетитором, это мой план на 2025 год. Просто получить квалификацию», — рассказала певица.