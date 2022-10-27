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1 час назад

Райан Рейнольдс опубликовал новое фото с беременной Блейк Лайвли

Газета.Ru

Актер Райан Рейнольдс по случаю своего дня рождения опубликовал серию семейных фотографий. Снимками он поделился в социальных сетях.

Рейнольдс опубликовал новое фото с беременной женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках актер показал досуг семьи на выходных и опубликовал новое редкое фото с беременной Блейк Лайвли. На снимке она вместе с близкими позирует с праздничным тортом за столом и поздравляет именинника.

В начале сентября стало известно, что актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут ребенка. Для пары это будет четвертый ребенок — избранники воспитывают троих дочерей Джеймс, Инес и Бетти. Возлюбленные связали себя узами брака в сентябре 2012 года, спустя два года родилась их старшая наследница.

В октябре 2021 года Рейнольдс сообщил, что берет «творческий отпуск» в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. Актер несколько раз упоминал, что планирует стать многодетным отцом.

Ранее сообщалось, что беременная Блейк Лайвли надела платье российского дизайнера Ulyana Sergeenko.

Звёзды,Райан Рейнольдс,
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