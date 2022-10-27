Рейнольдс опубликовал новое фото с беременной женой

Актер Райан Рейнольдс по случаю своего дня рождения опубликовал серию семейных фотографий. Снимками он поделился в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимках актер показал досуг семьи на выходных и опубликовал новое редкое фото с беременной Блейк Лайвли. На снимке она вместе с близкими позирует с праздничным тортом за столом и поздравляет именинника.

В начале сентября стало известно, что актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут ребенка. Для пары это будет четвертый ребенок — избранники воспитывают троих дочерей Джеймс, Инес и Бетти. Возлюбленные связали себя узами брака в сентябре 2012 года, спустя два года родилась их старшая наследница.

В октябре 2021 года Рейнольдс сообщил, что берет «творческий отпуск» в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. Актер несколько раз упоминал, что планирует стать многодетным отцом.