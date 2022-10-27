Васильев назвал главные модные ошибки Андреевой

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал главные модные ошибки телеведущей Екатерины Андреевой. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

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По словам Васильева, знаменитость тщательно следит за своей внешностью, регулярно посещая институт красоты в Женеве. Благодаря этому она выглядит моложе своего возраста. Однако несмотря на идеальный внешний вид звезды, специалист указал на несколько ошибок в ее стиле одежды. «Вместе с тем в программе "Время" зрители видят ведущую только по пояс — ее нижняя часть тела закрыта столом, и она привыкла к этому, — рассказал он. Так вот, в ее гардеробе отчетливо прослеживается "профессиональная деформация": горизонтальная линия на талии во многих ее нарядах "перерезает" фигуру пополам».

При этом Васильев отметил, что телеведущей необходимо подбирать верх и низ своих образов в одной цветовой гамме. «Ее ошибка — постоянное желание разделить себя на две половины», — заявил он.