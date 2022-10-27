Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
58 минут назад

Александр Васильев назвал главные модные ошибки Екатерины Андреевой

Lenta.ruиещё 1

Российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник Александр Васильев назвал главные модные ошибки телеведущей Екатерины Андреевой. Комментарий эксперта приводит издание «7 дней».

Васильев назвал главные модные ошибки Андреевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Васильева, знаменитость тщательно следит за своей внешностью, регулярно посещая институт красоты в Женеве. Благодаря этому она выглядит моложе своего возраста. Однако несмотря на идеальный внешний вид звезды, специалист указал на несколько ошибок в ее стиле одежды. «Вместе с тем в программе "Время" зрители видят ведущую только по пояс — ее нижняя часть тела закрыта столом, и она привыкла к этому, — рассказал он. Так вот, в ее гардеробе отчетливо прослеживается "профессиональная деформация": горизонтальная линия на талии во многих ее нарядах "перерезает" фигуру пополам».

При этом Васильев отметил, что телеведущей необходимо подбирать верх и низ своих образов в одной цветовой гамме. «Ее ошибка — постоянное желание разделить себя на две половины», — заявил он.

В сентябре Васильев счел неуместным разрез на платье 75-летней переводчицы и актрисы Татьяны Михалковой. По мнению историка моды, в наряде супруги Никиты Михалкова, который она выбрала для 44-го Московского международного кинофестиваля, была одна лишняя деталь. «Татьяна Михалкова в своем традиционном образе — с бантиком на голове. Она уже срослась с ним, поэтому я не буду его критиковать. Бантик от Татьяны неотделим. Шаль на плечах ей очень подходит, а вот разрез на платье, на мой взгляд, абсолютно ей не нужен», — пояснил он.

Звёзды,Татьяна Михалкова,Александр Васильев,Екатерина Андреева,Никита Михалков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители