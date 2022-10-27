Экс-подруга Тимати удивила фанатов резким похудением

Российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась результатами своего похудения. Свежие снимки, позволяющие рассмотреть постройневшую фигуру, девушка разместила в социальных сетях.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На снимках 26-летняя модель позирует в голубом платье-комбинации. Образ дополняют туфли бежевого цвета и массивное колье.

"Слишком много, чтобы сказать", — подписала знаменитость публикацию.

Поклонники не оставили без внимания перемены во внешности модели: «Очень похудела!», «Ничего себе, как вы похудели!», «Анастасия, вы слишком худая. Раньше было лучше», — приводит комментарии фолловеров Lenta.ru.

Летом Анастасия Решетова рассказала о том, как поддерживает фигуру в идеальной форме. В своем микроблоге модель отметила, что уже более 12 месяцев не употребляет в пищу рыбу и мясо. Также она практически полностью исключила из своего каждодневного меню молочные продукты.