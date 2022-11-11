От каких комплексов страдают мировые звезды

Скарлетт Йоханссон не любит свои ноги, Ума Турман страдает из-за высокого роста. У звезд есть масса комплексов, которые преследуют их на протяжении жизни. Тем не менее, у них есть преданные фанаты, которые их обожают, а многие даже не замечают того, что они считают недостатком. Стоит проще относиться к своей внешности, ведь даже самые популярные люди на планете находят в себе недостатки. О них — в материале “Рамблера”.

Скарлетт Йоханссон

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Для многих это может быть удивительным, но актриса не любит свои ноги, которые считает короткими и пухлыми при росте 160 сантиметров. Она не раз признавалась, что ей не нравится собственное лицо, так как считает его слишком круглым, а черты лица слишком мягкими. Актриса говорила, что ее лицо не подходит под голливудские стандарты красоты, поэтому часто комплексовала. Тем не менее, она сначала научилась корректировать свои недостатки, а потом приняла себя. Сейчас она признает, что некоторые вещи в ней могут быть неидеальными, но она любит в себе даже недостатки.

Ума Турман

В детстве актриса “заработала” комплекс из-за своего высокого роста. Ее часто дразнили одноклассники, так как она была значительно выше их. Первое время актриса старалась избегать каблуков, а также не снималась в фильмах, где нужно оголяться. По словам Турман, до 18 лет она не считала себя красивой. Сейчас она говорит, что приняла свое тело, но до сих пор ей сложно принимать комплименты от других людей.

Дженнифер Лоуренс

Актриса постоянно переживала, что ее тело не вписывается в общепринятые стандарты красоты и считала себя слишком полной для того, чтобы сниматься в кино. Чтобы добиться результатов, она решила сесть на строгую диету и ежедневно занималась спортом. Ее тело изменилось, но у звезды появились новые комплексы. Так, она не может принять свою грудь, а именно то, что она разного размера. Именно поэтому она избегает врачебных осмотров и старается лишний раз не раздеваться в кадре.

Джуд Лоу

Актер удивил всех, когда заявил, что его комплекс заключается в том, что он “слишком красивый”. На заре своей карьеры он боялся стать актером одного образа “красавчика”, поэтому тщательно отбирал приглашения на съемки. Для того, чтобы не попасть под это амплуа, он выбирал второстепенные или эпизодические роли. С приходом популярности он стал рассматривать преимущественно главные роли, но до сих пор не любит обсуждать свою внешность с журналистами.