Рианна впервые за 5 месяцев вышла в свет (и не одна)

Почти полгода назад Рианна стала мамой. У нее и музыканта A$AP Rocky родился сын. Ребенка пара не показывает, да и сами знаменитости теперь редко выходят в свет, поэтому папарацци ловят их разве что только по дороге в ресторан или в два часа ночи за пиццей. Но вчера молодые родители решили нарушить свой антисветский режим и появились на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».