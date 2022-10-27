Рианна впервые за 5 месяцев вышла в свет (и не одна)

Почти полгода назад Рианна стала мамой. У нее и музыканта A$AP Rocky родился сын. Ребенка пара не показывает, да и сами знаменитости теперь редко выходят в свет, поэтому папарацци ловят их разве что только по дороге в ресторан или в два часа ночи за пиццей. Но вчера молодые родители решили нарушить свой антисветский режим и появились на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».
Это мероприятие для своего дебюта в роли мамы Рианна выбрала не просто так. После шести лет творческого перерыва певица наконец презентует новую песню — уже в пятницу выходит ее саундтрек к этому фильму.
Для выхода на премьеру певица выбрала яркое платье в пайетках необычного кроя, дополнив образ длинными перчатками. Видно, что Рианна и сама соскучилась по вспышкам фотокамер, вниманию прессы и поклонников. Триумфальное возвращение в мир шоу-бизнеса засчитано!