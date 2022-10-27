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1 час назад

Рианна впервые за 5 месяцев официально вышла в свет (и не одна)

Super.ru

Почти полгода назад Рианна стала мамой. У нее и музыканта A$AP Rocky родился сын. Ребенка пара не показывает, да и сами знаменитости теперь редко выходят в свет, поэтому папарацци ловят их разве что только по дороге в ресторан или в два часа ночи за пиццей. Но вчера молодые родители решили нарушить свой антисветский режим и появились на премьере фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».

Рианна впервые за 5 месяцев вышла в свет (и не одна)
Фото: Super.ruSuper.ru

Это мероприятие для своего дебюта в роли мамы Рианна выбрала не просто так. После шести лет творческого перерыва певица наконец презентует новую песню — уже в пятницу выходит ее саундтрек к этому фильму.

Для выхода на премьеру певица выбрала яркое платье в пайетках необычного кроя, дополнив образ длинными перчатками. Видно, что Рианна и сама соскучилась по вспышкам фотокамер, вниманию прессы и поклонников. Триумфальное возвращение в мир шоу-бизнеса засчитано!

Звёзды,Рианна,
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