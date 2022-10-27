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9 минут назад

58-летняя Наталья Гулькина закрутила роман с молодым бодибилдером

WomanHit.ru

Звезда уже познакомила 45-летнего Рамзеса Тлякодугова со своими взрослыми детьми.

58-летняя Гулькина закрутила роман с молодым бодибилдером
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

58-летняя певица Наталья Гулькина призналась, что закрутила роман с молодым сексуальным мужчиной. Возлюбленным артистки оказался 45-летний бодибилдер Рамзес Тлякодугов. По словам знаменитости, все женщины обращают внимание на ее избранника.

«Когда он заходит в помещение, все дамы на него обращают внимание, потому что это человек-гора, скала, и он еще внешне красивый», — отметила Гулькина.

Впервые звезды встретились на съемках клипа Натальи — они играли влюбленных. После этого Гулькина и Тлякодугов стали встречаться и в реальной жизни.

«Я считаю так: все должно складываться. Если это мой человек, то от меня он никуда не денется», — подчеркнула исполнительница в программе «Светская хроника».

Также артистка уже успела познакомить своего нового мужчину с детьми — сыном Алексеем и дочерью Яной. Наследники знаменитости одобрили выбор звездной мамы. Однако сейчас Наталья решила заменить в своем клипе Рамзеса на другого мужчину. Певица призналась, что практически не видится с избранником и отказывает ему в свиданиях.

«Рамзес говорит: „Может, давай я с тобой поеду?“ Но я понимаю, что сейчас я выступлю, спою и сразу уеду отдыхать. И он даже в какой-то степени обижается, что я его все время куда-то откладываю», — рассказала звезда.

При этом Гулькина уверяет, что у них с Тлякодуговым все хорошо — они поддерживают связь по телефону.

Звёзды,Наталья Гулькина,
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