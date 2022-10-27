Хадид призналась, что Хилфигер помог ей преодолеть синдром самозванца

«Сейчас, если я вдруг чувствую синдром самозванца, я вспоминаю, как много я узнавала с выходом каждой коллекции, и говорю себе: «Будет лучше, и ты будешь больше гордиться собой». Он [Томми Хилфигер] научил меня этому и дал мне это. Это бесценно», — поделилась модель.