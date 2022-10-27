Хадид призналась, что Хилфигер помог ей преодолеть синдром самозванца

На мероприятии WWD Honors модель Джиджи Хадид рассказала о своих теплых отношениях с дизайнером Томми Хилфигером. Об этом пишет WWD.
Хилфигер и Хадид познакомились около шести лет назад, когда она впервые прошлась на показе его одноименного бренда Tommy Hilfiger. В дальнейшем они вместе работали над четырьмя коллекциями Tommy x Gigi.
«Это самый значимый опыт в моей жизни. Не многим людям дают шанс и возможность сотрудничать с брендом, я выросла за эти четыре сезона», — сказала модель.
Она отметила, что за время этого сотрудничества сильно изменилась. Джиджи Хадид равнялась на дизайнера, и это заставило ее «поверить в себя и увидеть себя на этих руководящих позициях».
«Сейчас, если я вдруг чувствую синдром самозванца, я вспоминаю, как много я узнавала с выходом каждой коллекции, и говорю себе: «Будет лучше, и ты будешь больше гордиться собой». Он [Томми Хилфигер] научил меня этому и дал мне это. Это бесценно», — поделилась модель.
Сейчас Хадид создает свою собственную линейку одежды Guest in Residence.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что мама Джиджи Хадид уверена, что ее внучка стала копией прабабушки.