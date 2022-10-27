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1 час назад

Джиджи Хадид призналась, что Томми Хилфигер помог ей преодолеть синдром самозванца

Газета.Ru

На мероприятии WWD Honors модель Джиджи Хадид рассказала о своих теплых отношениях с дизайнером Томми Хилфигером. Об этом пишет WWD.

Хадид призналась, что Хилфигер помог ей преодолеть синдром самозванца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хилфигер и Хадид познакомились около шести лет назад, когда она впервые прошлась на показе его одноименного бренда Tommy Hilfiger. В дальнейшем они вместе работали над четырьмя коллекциями Tommy x Gigi.

«Это самый значимый опыт в моей жизни. Не многим людям дают шанс и возможность сотрудничать с брендом, я выросла за эти четыре сезона», — сказала модель.

Она отметила, что за время этого сотрудничества сильно изменилась. Джиджи Хадид равнялась на дизайнера, и это заставило ее «поверить в себя и увидеть себя на этих руководящих позициях».

«Сейчас, если я вдруг чувствую синдром самозванца, я вспоминаю, как много я узнавала с выходом каждой коллекции, и говорю себе: «Будет лучше, и ты будешь больше гордиться собой». Он [Томми Хилфигер] научил меня этому и дал мне это. Это бесценно», — поделилась модель.

Сейчас Хадид создает свою собственную линейку одежды Guest in Residence.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что мама Джиджи Хадид уверена, что ее внучка стала копией прабабушки.

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