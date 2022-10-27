Тайра Бэнкс снялась в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян

Тайра Бэнкс снялась в рекламной кампании бренда Skims и призналась, что принимает свое тело в 50-летнем возрасте. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Съемки рекламы бренда Ким Кардашьян шли параллельно со съемками шоу «Кардашьяны». В новом эпизоде был показан разговор Кардашьян и Бэнкс. «Что мне нравится в твоем бренде Skims, так это то, что он предназначен для любого тела, и поэтому я горжусь этим телом. Это то, кем я являюсь сегодня», — сказала супермодель.

Ким Кардашьян в свою очередь заявила: «Я знаю Тайру очень давно. Я очень уважаю ее, поэтому у нас состоялся честный разговор по душам, и она узнала о том, что представляет собой бренд, почему я основала этот бренд, а также [мы поговорили] о поддержке женщин».

Помимо Тайры Бэнкс в съемках принимали участие Хайди Клум, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол.