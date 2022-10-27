Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
42 минуты назад

Супермодель Тайра Бэнкс снялась в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян

Газета.Ru

Тайра Бэнкс снялась в рекламной кампании бренда Skims и призналась, что принимает свое тело в 50-летнем возрасте. Об этом пишет Daily Mail.

Тайра Бэнкс снялась в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Съемки рекламы бренда Ким Кардашьян шли параллельно со съемками шоу «Кардашьяны». В новом эпизоде был показан разговор Кардашьян и Бэнкс. «Что мне нравится в твоем бренде Skims, так это то, что он предназначен для любого тела, и поэтому я горжусь этим телом. Это то, кем я являюсь сегодня», — сказала супермодель.

Ким Кардашьян в свою очередь заявила: «Я знаю Тайру очень давно. Я очень уважаю ее, поэтому у нас состоялся честный разговор по душам, и она узнала о том, что представляет собой бренд, почему я основала этот бренд, а также [мы поговорили] о поддержке женщин».

Помимо Тайры Бэнкс в съемках принимали участие Хайди Клум, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Ким Кардашьян и Хейли Бибер вместе позировали на вечеринке Tiffany&Co.

Звёзды,Хайди Клум,Ким Кардашьян,Tiffany & Co,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители