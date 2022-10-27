Дэвид Гетта расстался с молодой моделью после семи лет романа

Диджей Дэвид Гетта и модель Джессика Ледон расстались после семи лет отношений. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным The Sun, 54-летний диджей Дэвид Гетта расстался со своей возлюбленной, 30-летней моделью Джессикой Ледон, после семи лет романа.

«Их стили жизни больше не совпадают. У них так много совместных историй, что все мы, окружающие их люди, думали, что они созданы друг для друга, но как бы не так. Они не прервали контакт полностью, поэтому некоторые из нас надеются, что они все исправят», — цитируют журналисты слова инсайдера.

Дэвид Гетта и Джессика Ледон начали встречаться в 2015 году, вскоре после развода диджея. Его брак с Кэти Гетта продлился около 22 лет, в нем родилось двое детей — Тим Элвис Эрик и Энджи.