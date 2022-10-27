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39 минут назад

Отец Нюши переживает за карьеру певицы

Мария Иглина

Отец певицы Нюши Владимир Шурочкин прокомментировал перерыв в карьере своей дочери. Подробностями он поделился в беседе с aif.ru.

Отец Нюши переживает за карьеру певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир надеется, что это временная остановка. По его мнению, если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить:

"Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет. Она у меня ранняя артистка, стала ездить на гастроли в 14-15 лет. Может, я слишком рано окунул ее в мир шоу-бизнеса. Я об этом часто размышляю. Мне казалось, чем раньше, тем лучше".

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Шурочкин также отметил, что, вероятнее всего, Нюша "потеряла интерес" к карьере, потому что она превратилась для нее в рутину.

Ранее Пьеху заподозрили в романе с актрисой вдвое младше.

Звёзды,Владимир Шурочкин,
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