Отец Нюши переживает за карьеру певицы

"Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет. Она у меня ранняя артистка, стала ездить на гастроли в 14-15 лет. Может, я слишком рано окунул ее в мир шоу-бизнеса. Я об этом часто размышляю. Мне казалось, чем раньше, тем лучше".