Отец Нюши переживает за карьеру певицы

Отец певицы Нюши Владимир Шурочкин прокомментировал перерыв в карьере своей дочери. Подробностями он поделился в беседе с aif.ru.
Владимир надеется, что это временная остановка. По его мнению, если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить:
"Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет. Она у меня ранняя артистка, стала ездить на гастроли в 14-15 лет. Может, я слишком рано окунул ее в мир шоу-бизнеса. Я об этом часто размышляю. Мне казалось, чем раньше, тем лучше".
Шурочкин также отметил, что, вероятнее всего, Нюша "потеряла интерес" к карьере, потому что она превратилась для нее в рутину.