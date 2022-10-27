Киркоров, но в 100 раз дешевле: пародисты знаменитостей пользуются спросом

26 октября крупный российский портал по организации мероприятий опубликовал свежее исследование: 50 процентов столичных фирм решили в этом году отказаться от дорогостоящих артистов на новогодних корпоративах. Вместо них в целях экономии приглашают... двойников звезд! «Вечерняя Москва» связалась с пародистами знаменитостей.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Поп–король за 20 тысяч

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Сергей Силантьев уже седьмой год выступает в образе короля эстрады Филиппа Киркорова.

«Мой гонорар начинается от 20 тысяч рублей, — признался «Вечерке» певец. — Я самозанятый, честно плачу налоги. Летом много ездил с выступлениями по России. Особенно очень хорошо удавалось зарабатывать на свадьбах».

Если учесть, что гонорары настоящего Филиппа Киркорова составляют несколько миллионов рублей, экономия отличная. Однажды Киркорову показали видео с его «двойником». Филипп одобрил: «А похож! Пускай зарабатывает». На новогодние праздники у Сергея уже несколько приглашений — от загородных отелей и ресторанов.

Запасная Пугачева

Несмотря на то что сама Алла Пугачева покинул страну, ее двойник продолжает зарабатывать на Родине. Самая известная «вольная копия» Примадонны — певица Наталья Буйницкая. Алла Борисовна знала о Буйницкой. «Наконец-то появилась женщина-двойник!» — сказала певица, отметив феноменальное сходство Натальи с собой. Сегодня представление Буйницкой стоит от 20 до 50 тысяч рублей.

Два Нагиева

Иван Гант, самый «точный» двойник Дмитрия Нагиева, много раз дублировал актера в эротических сценах — в кино. Он похож на «подлинник» не только внешне, но и чувством юмора:

«Я веду мероприятия за гонорар от 150 тысяч рублей, — делится Иван. — Также выступаю в качестве диджея. Это стоит чуть больше 200 тысяч рублей. Зачем переплачивать Дмитрию, если можно недоплачивать мне?»

Пару раз артист даже пересекался с Дмитрием на частных вечеринках, куда их приглашали вместе.

«Работать с Дмитрием одно удовольствие, настоящий гуру своего дела: потрясающее чувство юмора», — отмечает Гант.

Новогодняя ночь у «двойника» пока свободна, но предпраздничные даты расписаны почти под завязку. Другая «копия» Нагиева — актер театра и кино Александр Сабанин свое сходство со знаменитостью воспринимает с иронией: «неплохая опция для артиста». За одно выступление «под Нагиева» он получает от 80 до 100 тысяч рублей.

Ваенга устала

Надежда Румер 10 лет выступала под фонограмму певицы Елены Ваенги. За 10-минутное «исполнение» трех песен получала 150 тысяч рублей, купила комнату на Арбате. Со временем голос у Надежды даже стал похож на вокал Ваенги. Но выступать без фонограммы она так и не решилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Горжанкин, продюсер, организатор мероприятий: