Свифт удалила сцену из нового клипа после обвинений в фэтфобии

Американскую поп-певицу Тейлор Свифт раскритиковали за новый клип на песню Anti-Hero. Об этом сообщает Page Six.

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Исполнительница удалила из видео одну из сцен после обвинений в фэтфобии. Активистов и медицинских работников возмутил момент, в котором артистка наступает на весы, а на них вместо цифры отображается слово fat («толстая»). В это время звучат строчки из трека: «Я смотрю на солнце, но никогда не смотрю в зеркало».

Ранее Свифт говорила, что композиции из нового альбома Midnights являются ее кошмарными сценариями и навязчивыми мыслями. Она также признавалась, что страдала от расстройства пищевого поведения (РПП).

После публикации клипа социальная работница Шира Розенблют написала в Twitter, что наличие РПП не оправдывает фэтфобию. «Полным людям не нужно лишний раз напоминать, что выглядеть как мы — это худший кошмар для всех», — заявила она.