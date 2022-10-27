Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
40 минут назад

Известная российская блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства

Lenta.ru

Известная российская блогерша Карина Карамбейби (настоящая фамилия — Егамедиева) заявила, что благодаря сеансам психотерапии излечилась от расстройства пищевого поведения (РПП). Об этом она рассказала в проекте AGENTSHOW телеведущей Анастасии Ивлеевой. Видео доступно на YouTube.

Известная блогерша рассказала об излечении от серьезного расстройства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Карамбейби отметила, что «проработала» это серьезное расстройство. «Я очень благодарна тому, что психотерапия существует, потому что, мне кажется, я очень, очень давно не чувствовала себя так комфортно в себе», — призналась блогерша.

Вместе с тем, по ее словам, некоторые считают, что полностью излечиться от расстройства пищевого поведения невозможно, возможна лишь ремиссия. Поэтому, как уточнила Карамбейби, она решила периодически общаться со своим психологом, чтобы в случае возобновления симптомов оперативно их устранить.

Блогерша также добавила, что в ее случае корни болезни идут из детства и связаны в том числе с ее семьей. «Причина этого всего никогда не будет очевидна. Она не просто во вскользь брошенной фразе, она может быть гораздо-гораздо глубже», — подчеркнула гостья шоу.

Карина Карамбейби ранее неоднократно рассказывала, что в прошлом перенесла анорексию. В одном из первых видео блогерша описала, как сильно ограничивала себя в питании во время учебы в школе. Тогда она утверждала, что избавилась от РПП и начала нормально питаться.

Однако спустя два года в новом ролике девушка призналась, что все это время у нее по-прежнему регулярно возникали симптомы расстройства и она лгала зрителям о нормальном самочувствии. Блогерша также пожаловалась на то, что из-за голодания и самостоятельного приема лекарств с целью похудеть у нее возникли проблемы со зрением, опорно-двигательным аппаратом, иммунитетом, зубами, почками и желудочно-кишечным трактом.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители