Шукшина раскрыла секрет своей привлекательности

Российская актриса Мария Шукшина сообщила, как ей удается сохранять свои молодость и красоту.

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Актриса в свои 55 лет продолжает свежо выглядеть. Она сообщила о секрете, который помогает оставаться красивой в таком возрасте. Знаменитость регулярно ходит на косметические процедуры.

«Они все болезненные — укольчики. Зато дают результат,» — поделилась Шукшина в программе Пятого канала «Светская хроника».