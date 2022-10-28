Шукшина раскрыла секрет своей привлекательности

Российская актриса Мария Шукшина сообщила, как ей удается сохранять свои молодость и красоту.
Актриса в свои 55 лет продолжает свежо выглядеть. Она сообщила о секрете, который помогает оставаться красивой в таком возрасте. Знаменитость регулярно ходит на косметические процедуры.
«Они все болезненные — укольчики. Зато дают результат,» — поделилась Шукшина в программе Пятого канала «Светская хроника».
Звезда также ограничивает себя в еде, а перед съемками или важным торжеством сидит на специальной диете. Актриса недавно посетила премьеру фильма, где сыграла одну из ведущих ролей. Гости мероприятия отметили, что артистка заметно помолодела.