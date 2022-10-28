Седокова сравнила диету со свиданием

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова регулярно делится с поклонниками подробностями работы над собой и своим телом. Не так давно в эфире телешоу на канале RU.TV знаменитость призналась, что в настоящее время весит 70 килограммов и это ее не устраивает.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Артистка стремится к своим идеальным 63 килограммам на весах. По мнению Седоковой, самым важным в диете является отношение к еде и настрой в этот период.

Певица уточнила, что для нее имеет значение не сам прием пищи, а его предвкушение. Она сравнила это ощущение с предвкушением свидания с любимым человеком.

Помимо этого знаменитость призналась, что давно отказалась от полноценного завтрака. Утром она может выпить лишь коктейль из настоев валерианы и боярышника, а также других успокоительных средств.