Седокова сравнила диету со свиданием

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова регулярно делится с поклонниками подробностями работы над собой и своим телом. Не так давно в эфире телешоу на канале RU.TV знаменитость призналась, что в настоящее время весит 70 килограммов и это ее не устраивает.
Артистка стремится к своим идеальным 63 килограммам на весах. По мнению Седоковой, самым важным в диете является отношение к еде и настрой в этот период.
Певица уточнила, что для нее имеет значение не сам прием пищи, а его предвкушение. Она сравнила это ощущение с предвкушением свидания с любимым человеком.
Помимо этого знаменитость призналась, что давно отказалась от полноценного завтрака. Утром она может выпить лишь коктейль из настоев валерианы и боярышника, а также других успокоительных средств.
Накануне Седокова рассказала, как сбросила лишние килограммы. Она вычеркнула из своего рациона белый рис. По словам знаменитости, после съеденных вечером суши она обнаруживала на весах утром плюс 700 граммов.