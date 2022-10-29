Семенович рассказала, как меняет свою жизнь при помощи мышления

Последние недели повсюду можно услышать о «коридоре затмений», который продлится вплоть до 8 ноября. Весь этот период в жизнях людей будут происходить кардинальные изменения, а эмоциональный фон будет крайне нестабилен.

Фото: Ovideo Ovideo

Многие звезды уже поделилась со своей публикой, что затмения повлияли на их жизнь в негативном ключе. Известная певица Анна Семенович также оказалась в числе знаменитостей почувствовавших на себе влияние звезд. Как призналась Анна, на своей странице в социальной сети, неприятности последнее время все чаще происходят с ней.

«Сейчас начался коридор затмений и все по-разному реагируют на это событие: кто-то не спит, у кого-то начинаются серьезные проблемы на работе или в жизни. Я это испробовала на себе: буквально за последний месяц я потеряла два крупных рекламных контракта, у меня слетело много крутых концертов, и вчера сломалась в машине коробка передач, ремонт которой стоит очень серьезных денег», - посетовала певица.

По мнению Анны, причиной таких негативных событий стало нервное состояние Семенович после перенесенного заболевания ковид. Но все же, певица решила последовать советам специалистов и поменять свое мышление.

«Я решила поменять свое мышление, принято это и поблагодарить Вселенную за то, что как говорится «взяли деньгами», а не моим здоровьем. Как только я приняла это событие, вы не поверите, что произошло!», - заинтриговала поклонников Анна, пообещав позже рассказать о сюрпризе, который ей подарила жизнь.