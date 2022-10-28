Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
4 часа назад

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда

Lenta.ru

Американскую плюс-сайз-модель Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда Lili Archive. Соответствующей серией фото она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Эшли Грэм заметили в украшениях российского бренда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Активистка бодипозитива опубликовала снимки, на которых она запечатлена в мини-платье Miaou голубого цвета в сочетании с белыми крыльями и босоножками марки Giaborhini. Образ знаменитости дополнили несколько колец и серьги Lili Archive, а также золотые гвоздики. При этом волосы манекенщицы собрали в два пучка, а на лицо нанесли яркий макияж.

«Голос ангела», — подписала Грэм пост, который набрал больше 64 тысячи лайков. Поклонники восхитились ее внешним видом в комментариях под кадрами. «Обожаю тебя», «Прекрасный наряд и ты», «Красотка», «Ты чудесная», «Просто королева», «Самая красивая», — высказывались подписчики.

В августе Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов. Знаменитость разместила в соцсетях видео, на котором запечатлена обнаженной с собранными в хвост волосами.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители