Снова вместе: Шейк и Купер засняли на прогулке

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер продолжают провоцировать слухи о воссоединении: экс-влюбленные вновь замечены вместе. В четверг пара гуляла по Нью-Йорку со своей пятилетней дочерью Леей. Ирина была в черном платье с глубоким вырезом на молнии в области груди и клетчатом пальто, Брэдли — в голубовато-серой рубашке и остромодных брюках карго кремового цвета.

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Но самый яркий наряд, который заставлял прохожих буквально выворачивать шеи, был у Леи. Звездное дитя уже вовсю празднует Хеллоуин и разгуливает в костюме девочки-дьявола ярко-красного цвета: кружевном платье, латексных лосинах, лакированных ботинках и, конечно, с ободком в виде рожек на голове. Ну и кто тут главная звезда?