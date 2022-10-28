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2 часа назад

Снова вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер светятся от счастья на прогулке с дочерью

Super.ruиещё 1

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер продолжают провоцировать слухи о воссоединении: экс-влюбленные вновь замечены вместе. В четверг пара гуляла по Нью-Йорку со своей пятилетней дочерью Леей. Ирина была в черном платье с глубоким вырезом на молнии в области груди и клетчатом пальто, Брэдли — в голубовато-серой рубашке и остромодных брюках карго кремового цвета.

Снова вместе: Шейк и Купер засняли на прогулке
Фото: Super.ruSuper.ru

Но самый яркий наряд, который заставлял прохожих буквально выворачивать шеи, был у Леи. Звездное дитя уже вовсю празднует Хеллоуин и разгуливает в костюме девочки-дьявола ярко-красного цвета: кружевном платье, латексных лосинах, лакированных ботинках и, конечно, с ободком в виде рожек на голове. Ну и кто тут главная звезда?

Напомним, что роман Ирины Шейк и Брэдли Купера длился четыре года — с 2015 по 2019 год, но закончился не свадьбой, а расставанием. Летом этого года пара не раз провоцировала слухи о своем реюнионе. Прежде всего, отдыхом на Багамах, откуда Ирина опубликовала совместные фото. Ну а в августе все таблоиды и вовсе затрубили, что Ирина и Брэдли подумывают о втором ребенке.

Звёзды,Брэдли Купер,Ирина Шейк,
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