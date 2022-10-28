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6 минут назад

Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма вместе с сыном Джона Бонджови

Газета.Ru

Звезда «Очень странных дел» 18-летняя Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Энола Холмс 2» в Нью-Йорке в компании бойфренда — 20-летнего Джейка Бонджови. Об этом сообщает People.

Звезда «Очень странных дел» вышла в свет с сыном Джона Бонджови
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актриса выбрала для светского мероприятия светло-розовое платье с американской проймой, украшенное черными и серебристыми цветами. Ее бойфренд вышел на публику в черном смокинге и черной рубашке.

Это не первый раз, когда пара появляется на мероприятиях вместе. Впервые Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови вышли на публику вместе в ноябре 2021 года — тогда они посетили церемонию вручения премии BAFTA в Лондоне в Королевском Альберт-Холле.

В картине «Энола Холмс 2» Милли Бобби Браун играет главную героиню, младшую сестру знаменитого детектива Шерлока Холмса, берущуюся расследовать преступление с помощью брата и друзей.

Ранее сообщалось, что Netflix показал отрывок из «Энолы Холмс 2», где Милли Бобби Браун учится танцевать вальс.

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