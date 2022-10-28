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26 минут назад

Жена Игоря Николаева показала, как выглядят его дочери с разницей в 37 лет

Super.ru

О личной жизни музыканта Игоря Николаева поклонники знают лишь то, что он счастлив в браке с Юлией Проскуряковой и воспитывает с ней общую дочь Веронику. Еще у композитора есть старшая дочь –– тезка супруги, тоже Юлия.

У всех четверых при этом отличные отношения, что жена Игоря в очередной раз доказала накануне, поздравив Юлию с днем рождения. Проскурякова опубликовала видео, на котором гуляет вместе с дочерью мужа и своим ребенком. При этом коляску для маленькой Вероники везла не мама, а ее старшая сестра, которая вчера отметила 44-й день рождения.

Не так много в российском шоу-бизнесе примеров звездных семей с детьми с разницей аж в 37 лет. Тем более такой, где все относятся друг к другу с теплом и любовью. Идиллия!

Звёзды,Видео,Юлия Проскурякова,Игорь Николаев,
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