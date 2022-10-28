О личной жизни музыканта Игоря Николаева поклонники знают лишь то, что он счастлив в браке с Юлией Проскуряковой и воспитывает с ней общую дочь Веронику. Еще у композитора есть старшая дочь –– тезка супруги, тоже Юлия.

У всех четверых при этом отличные отношения, что жена Игоря в очередной раз доказала накануне, поздравив Юлию с днем рождения. Проскурякова опубликовала видео, на котором гуляет вместе с дочерью мужа и своим ребенком. При этом коляску для маленькой Вероники везла не мама, а ее старшая сестра, которая вчера отметила 44-й день рождения.