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1 час назад

СМИ: в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появились проблемы

Eva.ru

Красивая сказка о настоящей любви, которой не страшны ни время, ни обстоятельства, может вот-вот закончиться. Между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес случился разлад.

СМИ: в отношениях Лопес и Аффлека появились проблемы
Фото: Eva.ruEva.ru

Еще недавно мировые СМИ писали о потрясающих взаимоотношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Роскошная свадебная церемония, взаимные публичные признания и дорогие подарки — все это может остаться в прошлом, ведь накануне папарацци смогли поймать актера, гуляющего по улицам в одиночестве и старательно прячущего в карман левую руку, на которой должно красоваться обручальное кольцо.

Казалось бы, что ничего плохого в уединенной прогулке Аффлека нет и быть не может. Не должен же Бен все 24 часа в сутки проводить с женой. Однако заокеанская пресса продолжает уверенно писать о разладе между актером и певицей, приводя в качестве доказательств слова инсайдеров, которые якобы довольно близки со звездной парой. По их словам, Лопес и Аффлек постоянно ссорятся и актер даже перестал носить обручальное кольцо.

Напомним, что официальная свадебная церемония Дженнифер и Бена состоялась 16 июля 2022 года в Лас-Вегасе. Лопес взяла фамилию мужа и призналась в абсолютном счастье. В августе супруги устроили повторное свадебное торжество, во время которого повторили клятвы, но на котором (в отличие от официальной свадьбы) уже присутствовали гости.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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