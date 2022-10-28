СМИ: в отношениях Лопес и Аффлека появились проблемы

Красивая сказка о настоящей любви, которой не страшны ни время, ни обстоятельства, может вот-вот закончиться. Между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес случился разлад.

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Еще недавно мировые СМИ писали о потрясающих взаимоотношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Роскошная свадебная церемония, взаимные публичные признания и дорогие подарки — все это может остаться в прошлом, ведь накануне папарацци смогли поймать актера, гуляющего по улицам в одиночестве и старательно прячущего в карман левую руку, на которой должно красоваться обручальное кольцо.

Казалось бы, что ничего плохого в уединенной прогулке Аффлека нет и быть не может. Не должен же Бен все 24 часа в сутки проводить с женой. Однако заокеанская пресса продолжает уверенно писать о разладе между актером и певицей, приводя в качестве доказательств слова инсайдеров, которые якобы довольно близки со звездной парой. По их словам, Лопес и Аффлек постоянно ссорятся и актер даже перестал носить обручальное кольцо.