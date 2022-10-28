Звезды, красиво отомстившие мужьям

Эти знаменитые женщины решили не прощать обиду, а насолить тому, кто причинил им боль.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Когда любовь омрачается предательством, на смену нежности приходит злость и желание отомстить. Кто-то борется с ним и находит в себе силы простить обидчика, другие решают наказать неверного партнера. Знаменитые женщины иногда бывают крайне изобретательны в этом вопросе.

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Агата Кристи

После 12 лет счастливого брака муж писательницы заявил, что влюбился в партнершу по гольфу и уходит из семьи. Могла ли та, что написала лучшие детективные сюжеты, оставить это на совести супруга? Конечно, нет! Агата решилась на отчаянный поступок: утром она села в автомобиль, надев любимую шубу и… исчезла. Через два дня машину нашли в заповеднике, но Кристи в ней не было. Пресса и публика тут же обвинила мужа автора в том, что он похитил и убил Агату. На ее поиски направили более тысячи полицейских, а СМИ пестрели статьями об изменщике и убийце Арчибальде Кристи. Писательница нашлась через две недели в загородном отеле, она уверяла, что не помнила, как там очутилась, но поклонники уверены: это была продуманная месть неверному мужу.

Шакира

Семья певицы и футболиста Жерара Пике казалась идеальной, но несколько месяцев назад стало известно, что спортсмен изменяет жене. Терпеть предательство звезда не стала и подала на развод. Но теперь у Шакиры появилась возможность отомстить Жерару Пике: она заключила контракт с музыкальным сервисом, который является титульным спонсором клуба «Барселона». Имена артистов печаются на футболках игроков, так что, вероятно, Жерару придется выходить на поле с именем бывшей жены на груди. Забыть Шакиру теперь у него точно получится очень нескоро.

Тейлор Свифт

Певица известна тем, что каждому мужчине, с которым рассталась посвящает трогательную композицию, а то и целый альбом. Но особенно ранило Тейлор расставание с Джейком Джилленхоллом: тогда Свифт было всего 20, а ее избраннику 29 лет. Почти десятилетие Тейлор молчала об отношениях с актером, а в тридцать лет выпустила песню «Все к лучшему». Композиция длилась десять минут! В ней Свифт рассказала, что Джейк был холоден с ней, часто обижал и бросал, когда она нуждалась в поддержке. Публика обрушилась на артиста, критикуя его за холодность и абъюзивные отношения с юной Тейлор. Скандал едва не лишил Джейка работы, а слава предателя преследуют до сих пор.

Принцесса Диана