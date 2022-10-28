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3 часа назад

Кэти Перри объяснила, что случилось с ее глазом во время концерта

Super.ru

Три дня назад во время выступления в Лас-Вегасе с певицей Кэти Перри произошло нечто крайне странное: в какой-то момент она будто не смогла открыть один глаз. Кэти просто стояла на сцене, смотрела вперед и пару раз пыталась поправить веко руками (может, стоило по старинке «проморгать»?), пока глаз наконец не открылся. Видео момента тут же завирусилось в Сети, и люди стали делиться догадками, что же случилось с Перри: частичный паралич лица (тьфу-тьфу-тьфу!), эффект от тяжелых накладных ресниц или самопальный перформанс.

Кэти Перри объяснила, что случилось с ее глазом во время концерта
Фото: Super.ruSuper.ru

В итоге поп-звезда взялась сама прояснить ситуацию. В своем новом видео в TikTok Кэти сказала, что все это был специальный трюк для привлечения внимания, а вдобавок будто бы намекнула, что отныне станет повторять его на каждом шоу. Теперь все убеждены, что таким образом эпатажная Перри действительно подогревает интерес фанатов к будущим концертам. А мы-то переживали, что на Кэти перекинулся недуг Джастина Бибера!

Звёзды,Джастин Бибер,
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