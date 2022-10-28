Кэти Перри объяснила, что случилось с ее глазом во время концерта

Три дня назад во время выступления в Лас-Вегасе с певицей Кэти Перри произошло нечто крайне странное: в какой-то момент она будто не смогла открыть один глаз. Кэти просто стояла на сцене, смотрела вперед и пару раз пыталась поправить веко руками (может, стоило по старинке «проморгать»?), пока глаз наконец не открылся. Видео момента тут же завирусилось в Сети, и люди стали делиться догадками, что же случилось с Перри: частичный паралич лица (тьфу-тьфу-тьфу!), эффект от тяжелых накладных ресниц или самопальный перформанс.