Иглесиас оставил Курникову после скандального поцелуя с фанаткой

Не так давно в ходе концерта в Вегасе певец страстно целовался с поклонницей у всех на глазах.

Фото: Inc-News Inc-News

Момент страстного поцелуя Энрике Иглесиаса с подошедшей к нему за автографом поклонницей на концерте в Лас-Вегасе облетел весь мир и очень расстроил его фанатов.

Ведь дома вместе с детьми его ждала жена Анна Курникова, которая, вне всякого сомнения, тоже видела эти кадры.

Фанаты беспокоились на тему того, а не разрушить ли это звездную семью или, как минимум, не станет ли причиной ссор.

Но если семейные конфликты и имели место, супруги сор из избы выносить не стали. Хотя фанаты предположили, что теперь Анна будет повсюду сопровождать слишком легкомысленного супруга.