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1 час назад

Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову одну на фоне скандального поцелуя с фанаткой

Inc-News

Не так давно в ходе концерта в Вегасе певец страстно целовался с поклонницей у всех на глазах.

Иглесиас оставил Курникову после скандального поцелуя с фанаткой
Фото: Inc-NewsInc-News

Момент страстного поцелуя Энрике Иглесиаса с подошедшей к нему за автографом поклонницей на концерте в Лас-Вегасе облетел весь мир и очень расстроил его фанатов.

Ведь дома вместе с детьми его ждала жена Анна Курникова, которая, вне всякого сомнения, тоже видела эти кадры.

Фанаты беспокоились на тему того, а не разрушить ли это звездную семью или, как минимум, не станет ли причиной ссор.

Но если семейные конфликты и имели место, супруги сор из избы выносить не стали. Хотя фанаты предположили, что теперь Анна будет повсюду сопровождать слишком легкомысленного супруга.

Тем удивительней выглядит поездка Иглесиаса в концертный тур по Ближнему Востоку, в который он вновь отправился без семьи. Как бы в сети не появились новые кадры, в которых Энрике целуется с… кем попало.

Звёзды,Энрике Иглесиас,Анна Курникова,
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