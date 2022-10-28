Иглесиас оставил Курникову после скандального поцелуя с фанаткой

Не так давно в ходе концерта в Вегасе певец страстно целовался с поклонницей у всех на глазах.
Момент страстного поцелуя Энрике Иглесиаса с подошедшей к нему за автографом поклонницей на концерте в Лас-Вегасе облетел весь мир и очень расстроил его фанатов.
Ведь дома вместе с детьми его ждала жена Анна Курникова, которая, вне всякого сомнения, тоже видела эти кадры.
Фанаты беспокоились на тему того, а не разрушить ли это звездную семью или, как минимум, не станет ли причиной ссор.
Но если семейные конфликты и имели место, супруги сор из избы выносить не стали. Хотя фанаты предположили, что теперь Анна будет повсюду сопровождать слишком легкомысленного супруга.
Тем удивительней выглядит поездка Иглесиаса в концертный тур по Ближнему Востоку, в который он вновь отправился без семьи. Как бы в сети не появились новые кадры, в которых Энрике целуется с… кем попало.