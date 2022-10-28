Газманов открыл в себе кулинарный талант

Олег Газманов признался, что умеет комбинировать ингредиенты блюд так, что всегда получается вкусно.

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Новый талант артист открыл во время своего отдыха в Сочи. Как признается певец, вместе с женой они прекрасно провели время: гуляли по городу и пляжу, отдыхали и загорали, фотографировались на память. Он также отметил, что несмотря на все дождливые прогнозы погоды, во время его пребывания на курорте стояли ясные дни.

Свободное время и хорошее настроение подтолкнули певца попробовать то, что он никогда не пробовал, например, что-нибудь приготовить самому. К слову, в семье Газманова за еду отвечает его супруга Марина. Поэтому домочадцы со скепсисом отнеслись к новому увлечению артиста.

Однако потом их мнение изменилось, так как выяснилось, что Олег Газманов вкусно готовит. Прекрасные блюда у него получаются даже из самых разных продуктов.

«Даже из самых простых ингредиентов у меня получается вкусная еда. Этот дар у меня открылся совсем недавно», — удивляется Газманов.

Ранее певец заявил, что гордится тем, что попал в антироссийский список санкций. Он с юмором отнесся к этому, заявив, что находится в списках с хорошей компанией, имея в виду своих коллег по творческому цеху.