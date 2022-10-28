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1 час назад

48-летняя супермодель Кейт Мосс без нижнего белья появилась на публике

Газета.Ru

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс вышла в свет без нижнего белья. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

48-летняя Кейт Мосс без нижнего белья появилась на публике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 27 октября, Кейт Мосс посетила светскую вечеринку в отеле NoMad в Лондоне. Мероприятие было организовано приятелем супермодели, телеведущим Ником Гримшоу, и приурочено к выходу его новой книги «Мягкий парень: Сборник историй (обо мне)».

48-летняя Кейт Мосс появилась на публике в черном топе, надетом без нижнего белья, и бархатной юбке в пол фиолетового цвета. Образ дополнили многочисленные аксессуары — серьги, подвески, браслеты и кольца.

В прошлом месяце Кейт Мосс впервые за год вышла на подиум, приняв участие в показе Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане. В качестве гостьи супермодель появилась на шоу Fendi и Tommy Hilfiger в Нью-Йорке, а также Saint Laurent в Париже.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что младшая сестра Кейт Мосс заработала 4,6 миллиона рублей на OnlyFans.

Звёзды,Кейт Мосс,
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