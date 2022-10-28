49-летняя Хайди Клум опубликовала архивное фото

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала архивное фото, сделанное в 90-е годы. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

49-летняя модель на архивном фото предстала в обтягивающем белоснежном комбинезоне со стразами. Образ дополнил головной убор в форме паутины. Модель также надела длинные накладные локоны. Макияж сделали «устрашающим» — с серебряными блестками, жирными стрелками и кровавым подтеком. По всей видимости, фотография была сделана во время одной из вечеринок в 90-х годах, приуроченной к Хэллоуину.

Хайди Клум с 2019 года замужем за экс-участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. До этого модель состояла в браке с музыкантом Силом. У пары в отношениях родилось четверо детей: 18-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу. Старшая дочь продолжила дело матери и стала моделью.