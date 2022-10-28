Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

49-летняя Хайди Клум опубликовала архивное фото в обтягивающем комбинезоне

Газета.Ruиещё 1

Немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала архивное фото, сделанное в 90-е годы. Снимками она поделилась в социальных сетях.

49-летняя Хайди Клум опубликовала архивное фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

49-летняя модель на архивном фото предстала в обтягивающем белоснежном комбинезоне со стразами. Образ дополнил головной убор в форме паутины. Модель также надела длинные накладные локоны. Макияж сделали «устрашающим» — с серебряными блестками, жирными стрелками и кровавым подтеком. По всей видимости, фотография была сделана во время одной из вечеринок в 90-х годах, приуроченной к Хэллоуину.

Хайди Клум с 2019 года замужем за экс-участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. До этого модель состояла в браке с музыкантом Силом. У пары в отношениях родилось четверо детей: 18-летняя Лени от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу. Старшая дочь продолжила дело матери и стала моделью.

Ранее сообщалось, что Хайди Клум отметила 10 миллионов подписчиков в соцсети поеданием торта.

Звёзды,Хайди Клум,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители