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30 минут назад

Жена Джастина Бибера снялась топлес

Газета.Ru

Супруга канадского певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин, снялась топлес для рекламы собственного бренда Rhode. Соответствующая фотография появилась в официальном аккаунте марки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Жена Джастина Бибера снялась топлес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хейли Бибер, владеющая бьюти-брендом Rhode, анонсировала запуск новых средств. На странице бренда в социальных сетях была опубликована фотография, на которой модель предстала топлес. Она позировала в пол-оборота к камере, прикрывая грудь руками, а из одежды на ней были одни джинсы. «Скоро вернусь», — гласит подпись к публикации.

Поклонники Хейли написали в комментариях, что с нетерпением ждут новостей о новинках бренда, а также отметили, что Бибер отлично выглядит. «Не могу поверить, насколько она прекрасна», «Как же ты красива», «Лучшая девушка в мире», «Шикарная», «Богиня», «Идеальная девушка», — восхищались интернет-пользователи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Хейли Бибер в «голом» платье появилась на ужине Tiffany&Co.

Звёзды,Хейли Болдуин,Джастин Бибер,Tiffany & Co,
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