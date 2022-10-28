Жена Джастина Бибера снялась топлес

Супруга канадского певца Джастина Бибера, модель Хейли Болдуин, снялась топлес для рекламы собственного бренда Rhode. Соответствующая фотография появилась в официальном аккаунте марки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Хейли Бибер, владеющая бьюти-брендом Rhode, анонсировала запуск новых средств. На странице бренда в социальных сетях была опубликована фотография, на которой модель предстала топлес. Она позировала в пол-оборота к камере, прикрывая грудь руками, а из одежды на ней были одни джинсы. «Скоро вернусь», — гласит подпись к публикации.

Поклонники Хейли написали в комментариях, что с нетерпением ждут новостей о новинках бренда, а также отметили, что Бибер отлично выглядит. «Не могу поверить, насколько она прекрасна», «Как же ты красива», «Лучшая девушка в мире», «Шикарная», «Богиня», «Идеальная девушка», — восхищались интернет-пользователи.