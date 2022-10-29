Рианна выпустила новый клип — первый за шесть лет

Всего пару дней назад Рианна и ее бойфренд A$AP Rocky впервые вышли на красную дорожку после рождения сына. Принарядиться их заставила премьера фильма Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда», для которого певица записала трек «Lift Me Up».

Фото: Super.ru Super.ru

А теперь в Сети появился и клип: в нем мы видим Рианну, которая исполняет новый хит на берегу моря в необычно сдержанном для себя наряде, а также нарезку самых эффектных кадров из фильма. «Lift Me Up» — это эмоциональная баллада, написанная в память об актере Чедвике Боузмане, сыгравшем в первой части супергеройской саги. В «Черной пантере» 2018 года он исполнил роль короля Т’Чалла, а в 2020-м неожиданно для всех скончался от рака. Как стало известно после его смерти, борьбу с болезнью Боузман скрывал на протяжении нескольких лет.