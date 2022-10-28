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55 минут назад

Стало известно местоположение дочери Анастасии Заворотнюк

Мослента

Местоположение старшей дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летней Анны, стало известно из ее сообщений в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Девушка рассказала, что находится в столице Азербайджана.

Стало известно местоположение дочери Заворотнюк
Фото: МослентаМослента

«Я впервые прилетела в Баку. Живу сейчас в Старом городе. Целый день ходила смотрела окрестности. Это просто восторг! Очень красивый город», — поделилась Заворотнюк в сторис.

Девушка отметила, что в Баку очень интересная архитектура, что все вокруг пропитано какой-то историей. Блогера также порадовала теплая, солнечная погода в городе.

Ранее Заворотнюк сообщила о здоровье своей матери, которая борется с онкологическим заболеванием. «Она держится. Болезнь очень тяжелая», — поделилась дочь актрисы.

Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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