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55 минут назад

53-летняя Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в спортивном бра и коротких шортах

Газета.Ru

Американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в спортивном бра и коротких шортах. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

53-летняя Лопес показала подтянутую фигуру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес снялась для рекламы спортивных напитков Body Armour. На опубликованных снимках звезда позировала с собранными в хвост волосами, в розовом топе для фитнеса и коротких облегающих шортах. Выбранная одежда подчеркнула ее подтянутую фигуру.

Поклонники Дженнифер Лопес восхитились ее физической формой в комментариях. «Эта женщина великолепна», «Она вообще стареет?», «Невероятно красивая», «Джей Ло с годами не меняется», «Она выглядит потрясающе», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые вышли на красную дорожку в роли супругов.

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