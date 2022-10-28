53-летняя Лопес показала подтянутую фигуру

Американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в спортивном бра и коротких шортах. Соответствующим снимком она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

53-летняя Дженнифер Лопес снялась для рекламы спортивных напитков Body Armour. На опубликованных снимках звезда позировала с собранными в хвост волосами, в розовом топе для фитнеса и коротких облегающих шортах. Выбранная одежда подчеркнула ее подтянутую фигуру.

Поклонники Дженнифер Лопес восхитились ее физической формой в комментариях. «Эта женщина великолепна», «Она вообще стареет?», «Невероятно красивая», «Джей Ло с годами не меняется», «Она выглядит потрясающе», — писали интернет-пользователи в комментариях.