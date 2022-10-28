Генри Кавилл впервые вышел в свет со своей возлюбленной

Актер Генри Кавилл, известный ролями Супермена и Шерлока Холмса, впервые вышел в свет со своей возлюбленной. Об этом сообщает Daily Mail.

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В минувший четверг, 27 октября, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Энола Холмс 2». Картину представили члены съемочной группы, в том числе Генри Кавилл, исполнивший роль Шерлока Холмса. Актер появился на публике не один, а в компании своей возлюбленной Натали Вискузо, вице-президентом компании Legendary Entertainment, занимающейся выпуском голливудских картин.

На Генри Кавилле были серый костюм в полоску, белая рубашка и красный галстук. Натали Вискузо была одета в молочное платье с открытыми плечами и черные туфли-лодочки.

Это первый официальный выход Кавилла и Вискузо, которые встречаются с апреля прошлого года.