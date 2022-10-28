Самая красивая девушка России раскрыла правила жизни успешных людей

Победительница конкурса «Краса России — 2022» Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода рассказала, что ожидает скорого начала подготовки к международному конкурсу красоты «Мисс Земля». Правила своей жизни она раскрыла в интервью KP.RU.

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19-летняя студентка Мининского педагогического университета Дарья Луконькина, которую признали самой красивой девушкой страны, заявила, что, несмотря на победу, она не собирается расслабляться. «Сейчас будет очень много пресс-конференций, интервью. Скоро начнется подготовка к конкурсу "Мисс Земля". Главное, на этом подъеме не упустить возможности. Так что планирую дальше развиваться», — прокомментировала она свои планы.

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Победительница считает, что пока молод, нужно работать на свое дальнейшее будущее. «Все успешные люди в молодости очень хорошо поработали. Сделали себе имя, много работали, заводили знакомства», — заявила она. «Главное — это с позитивом смотреть на жизнь и всем заниматься, потому что непонятно, когда все закончится: может завтра, а может через 60 лет. Главное, не упускать никакую возможность», — призвала к оптимизму Луконькина.

Она с детства мечтала стать моделью и верила в победу. «Все девушки были очень достойные, особенно те, что попали в ТОП-6. Так что если бы победила не я, а другая девушка, это тоже был бы достойный выбор. Но я рада, что выиграла именно я», — сказала она. В семье нижегородки никто не был связан ни с шоу-бизнесом, ни с творческой деятельностью, а будущая «Краса России» мечтала стать или актрисой, или моделью. Окружающие поддерживали ее, особенно когда увидели первые успехи. В детстве Луконькина занималась танцами, потом стала пробовать себя в модельном бизнесе.

В то же время девушка учится на факультете управления и социально-технических сервисов. «Но пока определенной цели в плане профессии у меня нет. Я, конечно, хочу доучиться, но двигаться буду в том направлении, которое выбрала — в творческой деятельности», — заявила она. Девушка увлекается плаванием и имеет первый спортивный разряд. Ей нравится гулять и наслаждаться пейзажами.

Во время подготовки к конкурсу девушка много общалась с людьми, проходила мастер-классы и участвовала в репетициях. За это время она многому научилась. «К примеру, во время подготовки к "Красе России" у нас был мастер-класс по внутреннему состоянию. Он направлен на то, чтобы девушки больше верили в себя, были открыты, чтобы уходили внутренние зажимы — и просыпалась душа. Это пригодится каждой девушке, и мне в том числе», — сказала она.

Финал конкурса «Краса России — 2022» прошел в Сочи 26 октября. В конкурсе принимали участие девушки из 51 региона. Конкурс красоты «Мисс Земля» каждый год проходит на Филиппинах под эгидой ООН. В 2021 году он состоялся 21 ноября в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Обладательницей титула «Мисс Земля» 2021 года стала представительница Белиза Дестини Вагнер, «Мисс Воздух» — Мариса Батлер из США, «Мисс Вода» — Ромина Денекен из Чили, и «Мисс Огонь» — Джарират Петсом из Таиланда. В 2022 году конкурс пройдет 29 ноября.