48-летняя Пенелопа Крус в мини-юбке вышла в свет

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус появилась на кинопремьере в мини-юбке и жакете. Снимки с красной ковровой дорожки появились в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В четверг, 27 октября, состоялась премьера фильма L'immensita («Необъятность») в Мадриде. Гостьей вечера стала актриса Пенелопа Крус. Она появилась в черном костюме Chanel с сияющей мини-юбкой и жакетом. Образ дополнили ванильный топ из атласа, сумка Chanel, открытые босоножки на высоком каблуке и массивные золотые украшения.

Пенелопа Крус состоит в браке с актером Хавьером Бардемом. Актеры поженились в июле 2010 года. В 2011-м у них родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.

В сентябре 48-летняя Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки испанского Vogue. Наряд от японского бренда Atsuko Kudo дополнили кардиган и украшения Chanel.