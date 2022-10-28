Раскрыта стоимость квартиры, которую Милохин превратил в помойку

Комик Гурам Амарян показал на своем YouTube-канале, как живет блогер и рэпер Даня Милохин. Съемочная команда в деталях запечатлела беспорядок, который царит в элитной квартире. Теперь же издание “СтарХит” опубликовало признание Милохина в том, сколько стоят блогерские “хоромы”.

Даня Милохин признался, что аренда московской трехкомнатной квартиры обошлась ему в шестизначную сумму. В ней бывший детдомовец жил вместе с друзьями.

“Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жилье”, – рассказал блогер.

По его словам, от идеи обзавестись собственной недвижимостью он отказался, когда его подруга – блогер Анна Покров – купила квартиру. Милохин счел этот процесс слишком изматывающим.