Ирина Пегова пошла по грибы

Ирина Пегова смогла выделить время в своем плотном графике для поездки на малую Родину. Актриса побывала в Нижегородской области, откуда она родом. Она приехала как раз в разгар грибного сезона. И поделилась с подписчиками своим результатом.

Фото: New Magazine New Magazine

«Добыча. Зимой будет радость. Вот это улов! Спасибо природе, погоде и добрым людям», — подписала снимки актриса.

Подписчики «улов» оценили. Причем многие даже не поверили, что на фото – настоящие грибы. Настолько они большие и красивые. «Как нарисованные!», «Классный урожай грибов, даже запах чувствую», «Неужели такие бывают? Красота», «Грибочки роскошные», «Грибочки как игрушки», «Как красиво!», «Как в сказке!», «Один другого краше», написали фолловеры.

Там она отдохнула не только от работы, но и от сценических нарядов и макияжа. На фото, что Пегова опубликовала у себя соцсети, она предстала без макияжа, не скрывая морщин.

А еще актриса приехала в памятную дату. Она рассказала, что ее дедушке Александру Дворянкину в этом году исполнилось бы 100 лет.

«Поклон и благодарность за наши гены и место силы», подписала снимок Пегова , стоя у дедушкиного колодца в селе Тупик.

Звезда фильма «Прогулка» родом из Выксы Нижегородской области. Она старается приезжать туда каждый раз, как только выпадают выходные в ее плотном рабочем графике. Город с населением 53 тысячи человек - это родное и очень любимое для актрисы место, здесь живут самые близкие ей люди — мама и бабушка. Здесь же, в Выксе, Ирина построила большой просторный дом, чтобы места хватило для всей ее семьи.