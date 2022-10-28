Певица Максим перенесла концерт в Нижнем Новгороде по состоянию здоровья

МакSим перенесла концерт «Я буду жить» (12+) в Нижнем Новгороде по состоянию здоровья. Об этом певица сообщила в соцсетях.
Дата переноса концерта будет озвучена позже. Купленные билеты будут действовать на перенесенном концерте. Если дата окажется неудобной, поклонники смогут вернуть их.
«К сожалению, сегодня концерт в Нижнем Новгороде не состоится по причине ухудшения здоровья. О дате переноса я сообщу вам чуть позже. Билеты доступны к возврату, все купленные билеты будут актуальны на новую дату. Приношу извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
Напомним, концерт певицы должен был состоятся в Нижнем Новгороде сегодня, 28 октября в 19:00 в Milo Concert Hall.