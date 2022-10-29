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1 час назад

Евгения Медведева рассказала о переживаниях своей мамы по поводу ее личной жизни

Ovideo.ruиещё 1

Евгения Медведева рассказала о переживаниях своей мамы по поводу ее личной жизни

Медведева рассказала о переживаниях мамы по поводу ее личной жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Даня Милохин, которому приписывали роман с фигуристкой Евгенией Медведевой, внезапно ушел из проекта «Ледниковый период» и покинул страну. По словам тренера пары Ильи Авербуха, Евгения после столь неожиданной новости была сильно подавлена. Поклонники же девушки и вовсе заметили, что она в своих социальных сетях удалила Милохина, разорвав тем самым связь.

Несмотря на многочисленные слухи о любовных отношениях Евгении со многими мужчинами, как утверждает фигуристка ее сердце свободно. Медведеву периодически замечают в компании с красивыми молодыми людьми, которые всего лишь в последствие оказываются хорошими друзьями. Так весной этого года поклонники, заметив Евгению с певцом Кристианом Костовым, решили, что между молодыми людьми есть чувства. А позже фигуристку заметили на прогулке в компании актера Анара Халилова, но и тот оказался всего лишь другом. Таким образом, вокруг Медведевой есть большое количество мужчин, однако никто из них не может встать на защиту девушки в сложной ситуации.

Сама же Медведева считает, что на данный момент ей не нужны серьезные отношения, и она не стремится найти для себя мужчину. Сейчас участие в «Ледниковом периоде» и других шоу являются для нее первостепенной задачей. Однако мама фигуристки, которая желает счастья дочери и мечтающая о внуках, переживает из-за одиночества Евгении.

«Мама переживает, что у меня никого нет. Она постоянно: «Женя, а с кем ты сегодня гулять ходила?» Переживает, но мне нормально», - рассказала Евгения на шоу «Женский форум» известного видеохостинга в Сети.

На данный момент остается под вопросом дальнейшее участие Евгении шоу «Ледниковый период». Илья Авербух находится в поисках нового партнера для фигуристки.

Звёзды,Анар Халилов,Евгения Медведева,Илья Авербух,
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