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2 часа назад

Настасья Самбурская опубликовала откровенную фотосессию, в которой позирует на столе

Super.ru

Настасья Самбурская регулярно оголяется в Инстаграме*. Причем динамика налицо: откровенных фото с каждым днем все больше. Помимо снимков в купальниках в аккаунте актрисы день за днем множатся кадры провокационных фотосессий.

Самбурская опубликовала откровенную фотосессию
Фото: Super.ruSuper.ru

Не успели мы отойти от фотографий Настасьи в роскошном сетчатом боди, как подоспело что-то новенькое. На этот раз актриса предстала в пикантном прозрачном бюстгальтере, кожаных перчатках до локтя, чулках, мини-юбке (или это шорты?) и туфлях на высоких каблуках. Позирует актриса на столе: лежит, сидит, принимает затейливые позы.

«Спокойной ночи, мальчики», — подписала один из снимков Настасья.

Отклик не заставил себя долго ждать. «Замуж вам надо», — лаконично высказался в комментариях некий молодой человек. Настасья вежливо поблагодарила советчика, а заодно поинтересовалась, где взять жениха.

Было и другое мнение. «Не нужно вам замуж, вам и на столе хорошо», — сказала как отрезала подписчица. Но большинство (и мы в их числе) восторгались и комментировали огненными эмодзи.

Как, например, Наталья Рудова и Светлана Бондарчук. Певица Слава оказалась еще более многословной и заверила Настасью:

«Вот это по-нашему». Классный вывод среди отзывов тоже нашелся: «Надо чаще раздеваться». В конце концов, откровенные фото Настасьи — отличная мотивация для похода в спортзал и правильного питания.

* Запрещен в РФ.

Звёзды,Наталья Рудова,Настасья Самбурская,Светлана Бондарчук,
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