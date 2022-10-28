Олег Газманов прокомментировал личную жизнь сына

Родион Газманов не любит делиться подробностями своей личной жизни. Он не знакомит публику со своими пассиями, хотя с некоторыми все же выходит в свет. Но певец часто получает вопросы по поводу женитьбы, и ему приходится немного приоткрывать завесу тайны.

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Не так давно Родион расстался со своей девушкой, которой готовился сделать предложение. Газманов-младший даже купил кольцо, но все-таки не сложилось и встать на одно колено перед возлюбленной не позволили обстоятельства. Девушка была слишком ревнива.

Правда, горевать в одиночестве Родион не собирался и уже в скором времени появился на публике с новой эффектной пассией. И снова появились разговоры о свадьбе.

Отцу артиста, Олегу Газманову, на самом деле надоели сплетни о личной жизни его сына, который на данный момент пока находится в поисках идеальной невесты. Газманов-старший вовсе не переживает, что его 41-летний сын еще не встретил ту единственную, с которой хотел бы связать свою жизнь. Все же к этому вопросу нужно подходить тщательнее.

А вот интерес публики к личной жизни Родиона, Олега Газманова вводит в ступор и недоумение. Когда он получил очередной вопрос о свадьбе сына, то не сдерживал эмоций в ответе.

«Чего пристали с этими вопросами? Ему хорошо живется! Когда ему будет плохо одному, он женится! Чего это вас тема так всех волнует?!», — вскипел исполнитель песни «Мои ясные дни».