Брэди и Бюндхен подтвердили свой развод после 13 лет брака

Игрок в американский футбол Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен официально объявили о расторжении брака после 13 лет совместной жизни. Как сообщает Daily Mail, соответствующие заявления они опубликовали в своих аккаунтах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.ру Газета.ру

«За последние несколько дней мы с моей супругой подписали бумаги о разводе после 13 лет брака. Мы пришли к этому решению дружески и с благодарностью за то время, что мы провели вместе», — говорится в заявлении спортсмена.

Он добавил, что двое детей, которыми «наградила их судьба», останутся в центре их внимания.

«Мы продолжим работать вместе как родители, чтобы быть уверенными в том, что они получают всю любовь и внимание, которых заслуживают. Мы пришли к решению закончить наш брак после длительных раздумий», — добавил Том Брэди.

Он также признался, что решение расторгнуть брак было трудным и болезненным, и супруги желают друг другу только добра.

Жизель Бюндхен, в свою очередь, написала, что дети всегда останутся для нее приоритетом, и добавила, что желает мужу всего наилучшего, но их пути разошлись.

«Время, проведенное вместе, было благословением, и я всегда буду желать Тому всего наилучшего», — написала супермодель.