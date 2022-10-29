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1 час назад

Том Брэди и Жизель Бюндхен подтвердили свой развод после 13 лет брака

Газета.Ruиещё 2

Игрок в американский футбол Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен официально объявили о расторжении брака после 13 лет совместной жизни. Как сообщает Daily Mail, соответствующие заявления они опубликовали в своих аккаунтах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Брэди и Бюндхен подтвердили свой развод после 13 лет брака
Фото: Газета.руГазета.ру

«За последние несколько дней мы с моей супругой подписали бумаги о разводе после 13 лет брака. Мы пришли к этому решению дружески и с благодарностью за то время, что мы провели вместе», — говорится в заявлении спортсмена.

Он добавил, что двое детей, которыми «наградила их судьба», останутся в центре их внимания.

«Мы продолжим работать вместе как родители, чтобы быть уверенными в том, что они получают всю любовь и внимание, которых заслуживают. Мы пришли к решению закончить наш брак после длительных раздумий», — добавил Том Брэди.

Он также признался, что решение расторгнуть брак было трудным и болезненным, и супруги желают друг другу только добра.

Жизель Бюндхен, в свою очередь, написала, что дети всегда останутся для нее приоритетом, и добавила, что желает мужу всего наилучшего, но их пути разошлись.

«Время, проведенное вместе, было благословением, и я всегда буду желать Тому всего наилучшего», — написала супермодель.

Документы на развод, как сообщалось ранее, Жизель Бюндхен подала утром в пятницу, 28 октября.

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