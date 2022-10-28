Звезда КВН ракрыла подробности прошедшей свадьбы сына

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова поделилась подробностями прошедшего свадебного торжества своего 24-летнего сына. На своей странице в социальной сети она опубликовала видео, где показала, как проходила свадьба.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Пара расписалась 22 августа в одном из столичных ЗАГСов, однако отпраздновать столь важное событие молодоженам удалось только сейчас.

Ольга Картункова рассказала, что праздничное мероприятие прошло в парке «Зеленый квартал» в поселке Иноземцево, рядом с Железноводском. В праздновании приняли участие различные музыканты и танцоры, также на видео звезда КВН продемонстрировала ростовых кукол, фейерверки.