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1 час назад

Ивлеева в купальнике раскрыла плюсы лишних килограммов

Мослента

Селфи в «верхе» от купальника опубликовала в своем Telegram-канале популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. В подписи к фото она раскрыла плюсы лишних килограммов.

Ивлеева в купальнике раскрыла плюсы лишних килограммов
Фото: МослентаМослента

«Есть все-таки плюсы в лишних килограммах… Ну, я еще локоточками поработала, но тем не менее! Итак, я погрузилась сегодня на дно и даже всплыла обратно!» — рассказала звезда.

Подписчики Ивлеевой в комментариях заявили, что приятным последствием набора веса становится увеличивающаяся в размерах грудь. Женская часть аудитории при этом отметила, что у медали всегда две стороны.

«У меня есть выбор: либо сиськи и живот, либо без сисек и живота. Выбираю второе», — написала одна из них. «А когда грудь худеет вместе с тобой, это не особо приятно, на опыте проверено», — заметила другая.

Фолловеры Ивлеевой сошлись на том, что либо никакого лишнего веса у звезды нет, либо он весь ушел в грудь.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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