Ивлеева рассказала о плюсах лишних килограммов

Блогер Анастасия Ивлеева в пятницу, 28 октября, выложила новую фотографию, в подписи к которой рассказала о преимуществах избыточного веса.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Есть все-таки плюсы в лишних килограммах… Ну я еще локоточками поработала, но тем не менее! Итак: я погрузилась сегодня на дно и даже всплыла обратно! — рассказала звезда.

Поклонники Ивлеевой оценили фигуру звезды.

— Настя Ивлеева — ты топ, — оставил комментарий один из пользователей в Telegram-канале блогера.

До этого телеведущая заявила, что не сможет простить измену своему партнеру. По ее словам, неверный человек не заслуживает второго шанса. После этих слов она вспомнила развод актрисы Агаты Муцениеце с артистом Павлом Прилучным и, видимо, решила подшутить над бывшими супругами.

До этого Ивлеева объяснила внезапный поцелуй с бывшим мужем, рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей, на его концерте.