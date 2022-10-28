Дочь Валерия Гаркалина вспомнила о последних словах отца

В недавнем интервью дочь артиста Валерия Гаркалина рассказала, чего боялся ее отец перед смертью. Кроме того, она вспомнила их последний разговор, пишет портал «7 дней».
По словам Гаркалиной, ее отец опасался нового вируса. Вероятно, он хорошо понимал, что после трех инфарктов у него будет очень мало шансов выкарабкаться после заражения.
«Я говорю ему, чтобы завтра утром позвонил. А он ответил: "Если проснусь". А ночью ему стало очень плохо. До последнего момента он находился в сознании, постоянно слушал мои голосовые сообщения. Врачи говорили, что папа, который был весь обвешан медицинскими трубками, до последнего реагировал жестами и шутил», – призналась Гаркалина.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года. Последние несколько недель своей жизни он боролся с тяжелыми последствиями коронавируса. У артиста было больное сердце, а также ряд других проблем со здоровьем.