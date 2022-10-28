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38 минут назад

Дочь Валерия Гаркалина вспомнила о последних словах отца

Слово и Дело

В недавнем интервью дочь артиста Валерия Гаркалина рассказала, чего боялся ее отец перед смертью. Кроме того, она вспомнила их последний разговор, пишет портал «7 дней».

Дочь Валерия Гаркалина вспомнила о последних словах отца
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Гаркалиной, ее отец опасался нового вируса. Вероятно, он хорошо понимал, что после трех инфарктов у него будет очень мало шансов выкарабкаться после заражения.

«Я говорю ему, чтобы завтра утром позвонил. А он ответил: "Если проснусь". А ночью ему стало очень плохо. До последнего момента он находился в сознании, постоянно слушал мои голосовые сообщения. Врачи говорили, что папа, который был весь обвешан медицинскими трубками, до последнего реагировал жестами и шутил», – призналась Гаркалина.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября 2021 года. Последние несколько недель своей жизни он боролся с тяжелыми последствиями коронавируса. У артиста было больное сердце, а также ряд других проблем со здоровьем.

Звёзды,Валерий Гаркалин,
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