Дочь Валерия Гаркалина вспомнила о последних словах отца

«Я говорю ему, чтобы завтра утром позвонил. А он ответил: "Если проснусь". А ночью ему стало очень плохо. До последнего момента он находился в сознании, постоянно слушал мои голосовые сообщения. Врачи говорили, что папа, который был весь обвешан медицинскими трубками, до последнего реагировал жестами и шутил», – призналась Гаркалина.