Оксана Федорова о стандартах красоты и кризисе телевидения

Известная телеведущая, в прошлом «Мисс Вселенная» и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова когда-то планировала совсем другую карьеру. Она училась в Школе милиции и всерьез задумывалась о службе в органах. Но судьба распорядилась иначе. Девушка из Пскова стала одной из самых успешных моделей в мире, а затем начала вести программу «Спокойной ночи, малыши!». Когда Оксана оказалась в Москве? Сразу ли ее приняли на телевидении? И правда ли, что все беды из-за смещения гендерных ролей? Об этом и многом другом Оксана рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

О Москве и москвичах

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Я переехала в Москву в 2002 году после того, как меня пригласили вести программу «Спокойной ночи, малыши!». За то время, что я живу здесь, Москва сильно преобразилась. На сегодняшний день она по уровню комфорта, безопасности, эстетическому уровню и многим другим параметрам превосходит многие мировые столицы.

Я очень люблю Москву. Она по-настоящему вдохновляет своей историей и архитектурой. Здесь всегда кипит жизнь. Этот город объединяет талантливых, амбициозных, ярких людей с идеями, которые меняют этот мир, двигают вперед разные сферы нашей жизни.

Я много путешествовала, посетила много стран и познакомилась с разными культурами. Могу сказать, что люди в Москве особенные. Москвичи – люди действия, они находятся в постоянном движении и развитии. Здесь все процессы идут очень быстро, так как жители ценят свое время и понимают, как важно реализовывать свои планы и проекты именно тогда, когда они актуальны и востребованы.

О программе «Спокойной ночи, малыши!»

Предложение стать ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» поступило мне как раз после того, как я вернулась в Россию, отказавшись от титула «Мисс Вселенная». На тот момент у меня не было никакого опыта работы на телевидении, но я согласилась, так как хотела попробовать свои силы. В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно.

Поддержал меня только наш художник, Александр Саушкин. К слову, это он первый сказал: «Она останется надолго». Через год, когда мы отмечали мой день рождения, съемочная группа поделилась со мной секретом. Выяснилось, что никто не думал, что мое пребывание в программе затянется.

Для меня «Спокойной ночи, малыши!» - символ чистого, доброго и светлого детства. И, конечно, когда я пришла работать в эту программу, мне очень хотелось внести что-то свое, чтобы привлечь внимание не только детей, но и родителей к тем вопросам, которые мы обсуждаем с героями: дружба, взаимопомощь, щедрость, честность.

О кризисе на телевидении

Будучи обычным советским ребенком, я обожала смотреть «Утреннюю почту», «Спокойной ночи, малыши!», «Утреннюю звезду». Когда подросла, стала наблюдать за КВН и «Что? Где? Когда?».

Конечно, со времен моего детства отечественное телевидение сильно изменилось. Сегодня оно находится в состоянии кризиса. Это можно заметить по тому контенту, который мы видим на экранах. В приоритете оказывается то, что вызывает у зрителя негативные эмоции. К сожалению, качественного, транслирующего правильные ценности контента на ТВ сейчас практически нет. Именно поэтому дети сидят в социальных сетях и практически не смотрят телевизор.

Об учебы в школе милиции и комплексах

До того, как стать моделью, я училась в Школе милиции и всерьез думала о службе в органах. Однако, судьба распорядилась иначе. И все-таки учеба в Школе милиции и Санкт-Петербургском университете МВД дали мне знания и навыки, которые позволяют четко планировать свое время, грамотно расставлять приоритеты, не впадать в панику в случае непредсказуемых ситуаций, а анализировать их с позиции независимого наблюдателя и принимать решения, которые соответствуют моим моральным принципам.

Как и у всех других людей у меня были комплексы, и в основном они были связаны с внутренней оценкой собственных возможностей. Так, например, после победы в конкурсе «Мисс Вселенная» я участвовала в различных мероприятиях, на которых нужно было выступать, произносить речи, много коммуницировать с людьми. Поначалу это давалось сложно, был определенный страх, но когда ты набираешься опыта, то все комплексы растворяются. В основе всех комплексов лежит неуверенность в себе. Именно те сферы, в которых вы чувствуете себя «не в своей тарелке» и надо прокачивать, выходить из зоны комфорта, постоянно учиться чему-то новому, чтобы стать лучшей версией себя.

Об этичности конкурсов красоты

Я против намеренного раздувания негатива вокруг конкурсов красоты. Ведь главная идея подобных мероприятий заключается в том, чтобы продемонстрировать, какой разной может быть женская красота. Помимо физических данных также оцениваются интеллект, творческие способности, личность участницы в целом.

А победительницы конкурсов красоты вместе с титулом получают набор обязанностей, среди которых благотворительные миссии и инициативы. Это принцип «красота спасет мир» в действии, поскольку если королева красоты приезжает с благотворительной миссией, то это обязательно вызывает общественный резонанс.

Если моя дочь Лиза захочет принять участие в конкурсе красоты или стать моделью, то я не буду возражать. Это опыт, который позволяет девочке раскрыть себя и свои природные данные. К слову, в этом году я запустила свою собственную Медиашколу и сейчас там идет набор детей от 7 до 16 лет по самым актуальным направлениям: актерское мастерство, журналистика, модельное искусство, вокал. Вместе с профессиональными педагогами и наставниками дети раскроют свои таланты, освоят азы медиа-профессий и обретут те навыки, которые будут востребованы в современном мире и помогут им реализовать себя в творчестве.

О стандартах красоты и пластических операциях

Сейчас не существует стандартов красоты как таковых. Если раньше мы все понимали, что Софи Лорен или Мерлин Монро – это символ женственности и привлекательности, то сегодня таких символов нет. На подиумах мы видим моделей–андрогинов, которые могут демонстрировать и женские, и мужские образы, моделей с особенностями внешности, которые сложно подвести под какие-то стандарты.

Несмотря на это, многие женщины по-прежнему пытаются подогнать себя под какие-то рамки, активно пользуются услугами пластических хирургов и косметологов. Это личное решение каждого. Если для того, чтобы почувствовать себя более счастливой и привлекательной, девушка прибегает к каким-то процедурам и операциям – это ее выбор. Мы не вправе осуждать ее.

Об утерянной женственности

Женщине всегда была хранительницей очага, мамой, женой, тем тылом, который давал мужчинам силы защищать свою семью и свою страну в неспокойные времена. Сейчас мы наблюдаем тенденции, когда женщины отказываются от своей сущности, своего естества в пользу «мужских» ролей и само понятие «женственности» воспринимается как слабость.

Но, если женщины и мужчины меняются ролями, они стирают границы между полами, а это разрушает основы основ нашего мира.

О благотворительности и чувстве сострадания

Благотворительность вошла в мою жизнь вместе с победой в конкурсе «Мисс Вселенная». Участие в благотворительных миссиях было частью обязанностей победительницы конкурса, и я в течение четырех месяцев посещала беднейшие страны Азии и Африки вместе с волонтерами. Именно тогда я впервые осознала, насколько хрупка человеческая жизнь и как важно говорить о чужих бедах открыто, громко, привлекая внимание самой широкой аудитории.